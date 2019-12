Assegnati fondi esercizio finanziario 2019 per carceri regionali (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Sono stati Assegnati i 500mila euro stanziati per l’esercizio finanziario 2019 dalla legge regionale n 7/2007 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della regione Lazio”. La ripartizione delle risorse (250.000 euro in conto corrente e altri 250.000 in conto capitale) e’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 21 novembre e del 24 dicembre scorso. “È molto importante il fatto che la Regione Lazio, di concerto con l’Amministrazione penitenziaria, torni a programmare i propri interventi, con risorse proprie, nel campo dell’esecuzione penale e specificamente detentiva”, commenta il Garante regionale Stefano Anastasi’a. “Si tratta di un investimento che si affianca a quelli gia’ posti in essere a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e destinati alla formazione ... Leggi la notizia su romadailynews

tusciatimes : Carcere, assegnati i fondi - - romadailynews : Assegnati #fondi esercizio finanziario 2019 per carceri regionali: #Roma – Sono stati… - DottMilone : RT @davidegalantino: Un ministro si dimette per i pochi fondi assegnati e i 5 stelle, giustamente, creano due nuovi ministeri. Lasci una e… -