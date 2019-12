Asl Benevento, la svolta: 110 nuove assunzioni per la riorganizzazione territoriale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPubblicati i bandi di concorso per 50 Infermieri Professionali, 50 OSS, 5 Tecnici di Radiologia e 5 Autisti. Nuovo anno all’insegna del potenziamento delle risorse umane. Il management dell’Asl Benevento, con le delibere n. 527 528 529 e 530 pubblicate all’Albo aziendale e già esecutive, ha avviato le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 110 unità lavorative. Quattro le figure professionali da immettere quanto prima in servizio per potenziare le attività territoriali: Infermieri Professionali, Operatori Socio-Sanitari, Tecnici di Radiologia e Autisti. Cinquanta Infermieri e altrettanti O.S.S andranno a colmare la significativa carenza di organico che si registra all’interno delle strutture distrettuali e territoriali esistenti e di prossima attivazione; 5 Tecnici di Radiologia saranno impiegati principalmente per potenziare la campagna degli ... Leggi la notizia su anteprima24

