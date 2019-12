Ascolti TV | Domenica 29 dicembre 2019 Il mio Nome è Thomas 14 3% | Zootropolis 10 7% | I

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Su Rai1 Il mioha conquistato 3.075.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 2.332.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Il Campionato fa 90 ha catturato l’attenzione di 1.071.000 spettatori (5.3%). Su Italia 1 Din Don – Il Ritorno ha intrattenuto 1.322.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 I Miserabili ha raccolto davanti al video 2.014.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Rete4 Love Actually – L’Amore davvero è stato visto da 797.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha segnato il 3.3% con 678.000 spettatori. Su Tv8 Il Bacio di Mezzanotte è la scelta di 439.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Pizza Hero 2 – La Sfida dei Forni segna l’1.6% con 378.000 spettatori. Su Rai Movie Sissi – La Giovane ...

