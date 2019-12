Ascolti tv, dati Auditel domenica 29 dicembre: Il mio nome è Thomas vince con oltre 3 milioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) vince il prime time di domenica 29 dicembre “Il mio nome è Thomas“, il film che Terence Hill ha diretto e interpretato dedicandolo all’amico di una vita Bud Spencer. La pellicola su Rai1 conquista 3 milioni 75mila telespettatori e uno share del 14.3 per cento. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Zootropolis, il film d’animazione della Walt Disney ha raccolto davanti al video 2.332.000 telespettatori pari al 10.7% di share. Su Rai3 I Miserabili ha raccolto davanti al video 2.014.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Italia 1 Din Don – Il Ritorno ha intrattenuto 1.322.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai2, “Il campionato fa 90”, la festa per i 90 anni del campionato di calcio a girone unico condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, è stato seguito da 1 milione 71mila persone con uno share del 5.3 per cento. Su Rete4 ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

