Ascolti tv 29 dicembre | Terence Hill vince col ricordo su Bud Spencer | Mara Venier domina

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, domenica 292019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Zootropolis. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Il mio nome è Thomas con. Occhio anche aglidel pomeriggio con Domenica In die il preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di domenica 292019 Su Rai 1 Il mio nome è Thomas ha conquistato 3.075.000 spettatori pari al 14.3% di share. Canale 5 Zootropolis ha raccolto davanti al video 2.332.000 spettatori pari al 10.7% di share. Rai 2 Il Campionato fa 90 ha catturato l’attenzione di 1.071.000 spettatori (5.3%). Su Italia 1 Din Don – Il Ritorno ha ...

