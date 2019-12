Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La trattativa è avanzata ma non è ancora conclusa, precisa l’Assu richiesta della Consob. In Borsa le azioni salgono del 4,26% a 0,685, dopo aver aperto a 0,718. Nell’ultimo mese, spinte dalle indiscrezioni sul cambio di proprietà, le azioni hanno guadagnato il 22,3 per cento

CarloCalenda : Me lo ricordo bene. Firmammo un accordo con la società insieme a tutti i segretari confederali per sospendere i lic… - Solano_56 : 'Vicino l'accordo, puntiamo a chiudere prima di Capodanno' - un dirigente vicino alle trattative Pallotta-Friedkin… - fisco24_info : As Roma, accordo vicino per il passaggio da Pallotta a Friedkin: La trattativa è avanzata ma non è ancora conclusa,… -