As: l’Atletico Madrid pensa a Mertens come alternativa a Cavani (Di lunedì 30 dicembre 2019) La priorità è Cavani, “ma non è una trattativa facile”. E se all’Atletico non dovesse arrivare l’ex attaccante del Napoli, a Madrid hanno pronta una lista che comprende un altro “napoletano”, a breve ex: Dries Mertens. Lo scrive As, che nella lista di possibili alternative alla punta del PSG inserisce anche Piatek e Cutrone. L’atletico – scrive il giornale spagnolo – “sta sondando altri nomi dal profilo più basso e quindi più accessibili. Tra cui, appunto, Mertens: “Il belga è un 9 quando serve, ma è un giocatore che porta tanti gol, ed era un nome già sondato quando si cercava un sostituto per Griezmann. Il suo contratto col Napoli scade a giugno e sembra determinato a cambiare aria dopo sette stagioni, ancora di più dopo la crisi con De Laurentiis. Il presidente è un duro negoziatore e non apre spiragli al suo ... Leggi la notizia su ilnapolista

