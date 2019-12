Arsenal Chelsea: il 343 iniziale di Lampard non funziona (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lampard ha sperimentato un 343 in Arsenal-Chelsea che però ha dato pochi frutti. Dopo 30′, si è tornati al 433 Nella prima mezz’ora di Arsenal-Chelsea, Lampard ha sperimentato un 343 che però ha dato ben pochi frutti. Soprattutto in fase di impostazione, coi blues che faticavano a risalire con la palla. Un esempio nella slide sopra, in cui Zouma è costretto al rilancio lungo. I difensori del Chelsea non hanno grandi pregi nel palleggio, non si riusciva quindi a superare il primo pressing avversario. Tanti lanci lunghi, con Kante e Kovacic poco nel vivo del gioco. Non a caso, al 33′ Lampard è tornato al 433. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

