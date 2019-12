Arriva Natale e molte famiglie non riescono a pagare le bollette | un uomo paga le

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Una storia bellissima chedalla Florida dove un imprenditore, Michael Esmond, ha deciso dilea 36che si trovavano in difficoltà economiche e che, senza il suo aiuto, avrebbero certamente trascorso le vacanze di, e non solo, al gelo. L’, che negli anni 80 aveva grosse difficoltà economiche perchè per avviare la sua azienda aveva investito tanto e non riusciva ad avere ricavi, ha visto cambiare la sua vita così radicalmente che non riesce a dimenticare il suo passato da povero e, ora che è a capo di un’azienda prestigiosissima che ha un altissimo fatturato e che non gli da più alcun pensiero, la Gulf Breeze Pools & Spa, ha deciso che vuole aiutare quelleche sono in difficoltà. Così si è messo alla ricerca di 36con grossi problemi economici e hato tutte le loroper un totale di circa 4000 ...

