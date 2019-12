Arriva anche a Milano il Muro della gentilezza (Di lunedì 30 dicembre 2019) anche Milano avrà il suo Muro della gentilezza. Sarà inaugurato il 7 gennaio 2020, in via Luigi Nono al civico 7. In qualsiasi momento della giornata si potranno trovare appesi vestiti invernali ed estivi, beni di prima necessità, libri e molto altro per tutti i bisognosi. A Milano il primo Muro della gentilezza Sarà uno spazio di aiuto e supporto per chi ha poco o nulla. Un Muro dedicato a chi vuole donare e a chi, invece, ha un disperato bisogno di ricevere. A promuovere l’iniziativa l’associazione culturale milanese Tempio del Futuro Perduto, un gruppo di associazioni no-profit costituite da giovani under 35, che si è posto l’obiettivo di ristrutturare e riqualificare uno spazio da tempo abbandonato della Fabbrica del vapore costituito da un immobile principale e da un grande giardino alberato. Il tutto a proprie spese e quindi senza oneri per il Comune di Milano, ... Leggi la notizia su notizie

