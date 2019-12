Arrestata Nicoletta Dosio, la pasionaria No Tav (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nicoletta Dosio Arrestata. La ‘pasionaria’ No Tav è finita in manette dopo aver rifiutato le misure alternative. TORINO – Nicoletta Dosio Arrestata. La pasionaria No Tav è finita in manette dopo aver rifiutato tutte le misure alternative. La notifica della mandato di custodia cautelare è stato emesso nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre 2019 con la donna portata in cella, nonostante il tentativo di molti cittadini di bloccare i carabinieri. Nicoletta Dosio Arrestata La 73enne è finita nel registro degli indagati per aver partecipato alla protesta del 2012, quando un gruppo di manifestanti aveva aperto le sbarre di un casello autostradale della Torino-Bardonecchia. Un gesto che ha provocato diversi danni alla società concessionaria di quel tratto di strada. Tra le persone presenti c’era anche la ‘pasionaria’ Arrestata e mandata a processo ... Leggi la notizia su newsmondo

Torino-Lione - Arrestata la “pasionaria” No Tav Nicoletta Dosio : È stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio , la “pasionaria” No Tav di 73 anni. Era stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. Dosio non avrebbe chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: «Vergogna allo Stato italiano». Al momento dell’arresto la ...

Val di Susa - Arrestata la 73enne No Tav Nicoletta Dosio : i militanti bloccano l’auto dei carabinieri : È stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa , Nicoletta Dosio , la l’attivista No Tav condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana del l’auto strada del Frejus. La 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: “vergogna allo Stato italiano”. Per quella dimostrazione, quando i manifestanti bloccarono il ...

Arrestata ‘pasionaria’ No Tav Nicoletta Dosio : E' stata Arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio , la 'pasionaria' No Tav condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus. La 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: "vergogna allo Stato italiano". Per quella dimostrazione del 2012, quando i manifestanti No Tav bloccarono il ...

Val di Susa - Arrestata la 73enne No Tav Nicoletta Dosio : tensione a Bussoleno tra cittadini e carabinieri : È stata arrestata questa sera a Bussoleno , in Valle di Susa , Nicoletta Dosio , la l’attivista No Tav condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. La 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: “vergogna allo Stato italiano”. Per quella dimostrazione, quando i manifestanti bloccarono il ...

Arrestata la "pasionaria" No Tav Nicoletta Dosio : È stata Arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio , la ‘pasionaria’ No Tav condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus.La 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: “vergogna allo Stato italiano”.

No Tav - Arrestata Nicoletta Dosio : l’attivista 73enne prelevata da casa dai carabinieri : È stata arrestata Nicoletta Dosio , l'attivista No tav di 73 anni condannata a un anno di carcere dal tribunale di Torino perché accusata insieme a altri attivisti di aver aperto le sbarre dei un casello autostradale durante una manifestazione di protesta. È stata prelevata da casa sua dai carabinieri dopo la revoca della sospensiva delle misure di carcerazione.Continua a leggere

No Tav - revocata sospensiva della condanna a Nicoletta Dosio : potrebbe essere Arrestata : revocata la sospensione dell'ordine di carcerazione per Nicoletta Dosio, la 73enne attivista No Tav e una delle figure di maggior spicco del movimento. Era stata la Procura Generale di Torino a sancire la sospensione, nel novembre scorso, dopo la condanna a un anno di reclusone emessa dal tribunale del capoluogo piemontese.Continua a leggere

demagistris : Solidarietà umana,politica e istituzionale a Nicoletta Dosio,militante della Val Susa No Tav,73 anni,professoressa… - Agenzia_Ansa : Arrestata la pasionaria No Tav Nicoletta Dosio. Deve scontare un anno per una manifestazione del 2012 #ANSA - SkyTG24 : Arrestata Nicoletta Dosio, 'pasionaria' No Tav -