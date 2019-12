Arrestata la "pasionaria" No Tav Nicoletta Dosio (Di lunedì 30 dicembre 2019) È stata Arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio, la ‘pasionaria’ No Tav condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus.La 73enne non ha chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: “vergogna allo Stato italiano”. Leggi la notizia su huffingtonpost

