Arrestata la 'pasionaria' dei 'No Tav'

Nicoletta Dosio,la '' del Movimento 'No Tav', è stata. L'ex insegnante, 73 anni, volto storico della protesta in Val di Susa,era stata condannata in via definitiva a un anno per aver preso parte alla manifestazione contro l'alta velocità del marzo 2012. A differenza degli altri 11 attivisti condannati, non aveva chiesto misure alternative alla detenzione. In passato, la donna non aveva rispettato gli arresti domiciliari (residente a Bussoleno - Torino),con "200 evasioni".(Di lunedì 30 dicembre 2019)