Arpaise dà il benvenuto al nuovo anno con il concerto di Capodanno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoArpaise (Bn) – Il Comune di Arpaise (Bn), con il Sindaco Vincenzo Forni Rossi, e l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco “Generoso Papa”, e la Camera di Commercio di Benevento, salutano il nuovo anno con l’attesissimo concerto di Capodanno, tra i vari appuntamenti della kermesse “Natale Insieme”, che si terrà Mercoledì 1 Gennaio 2020 alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune, con il Quartetto Harmonia che porterà in scena un vasto repertorio di musiche natalizie, con la presenza degli artisti Deborah Colangelo mezzo soprano voce; Filippo Staiano al flauto; Natalia Ceaicovschi al violino; Tatyana Sapeshko al pianoforte. Altro importante appuntamento è il Mercatino di Natale, previsto per Domenica 5 e Lunedì 6 Gennaio 2020, a Terranova di Arpaise, che fu rimandato a causa delle avverse ... Leggi la notizia su anteprima24

Arpaise benvenuto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arpaise benvenuto