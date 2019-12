Antonio Mohamed vince il titolo, mantenuta la promessa al figlio morto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Antonio Mohamed ha vinto il titolo con il Monterrey. Il tecnico ha festeggiato la vittoria con un pianto senza precedenti ed ora si sa anche il perché. Non una semplice promessa, non una come tante. La storia di Antonio Mohamed è davvero incredibile ed intreccia come poche altre amore, passione, sport e tragedia. Da grandissimo … L'articolo Antonio Mohamed vince il titolo, mantenuta la promessa al figlio morto proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

