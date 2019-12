Antonio Banderas | “Amo ancora la mia ex moglie Melanie Griffith”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019)confessa di amarel’exGriffithamaGriffith. Non una supposizione, bensì un dato di fatto. A dichiararlo è infatti l’attore spagnolo in persona, celebrità molto amata anche nei nostri patri confini, merito pure di noti spot. La star di Hollywood ha riscosso nella carriera vari riconoscimenti e interpretato ruoli eccellenti in pellicole importanti. Ma la pubblicità in questione lo ha reso più ‘umano’, più avvicinabile, quasi uno di famiglia. E così noti giornali di gossip si interrogano sulla sua vita, dagli amori passati a quelli presenti. Senza voler nulla togliere all’attuale compagna Nicole Kimpel, il precedente matrimonio traGriffith suscita maggiore interesse. Piuttosto naturale, considerando un fatto: i due, sposati per cinque anni (2009-2014), condividono l’amore profondo e ...

