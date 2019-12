Anticipazioni Un posto al sole del 30 dicembre: ecco cosa accadrà (Di lunedì 30 dicembre 2019) ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 30 dicembre 2019, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: La serenità di Filippo è destinata ad avere vita breve. Infatti un incontro davvero inaspettato finirà per sconvolgere la sua serenità. Viviana, la donna con cui ha tradito Serena, è a Napoli e alloggia proprio al B&B di Serena. Per questo motivo l’uomo entra nel panico e teme di venire scoperto. Riuscirà a gestire la situazione? O forse è giunta l’ora di mettere fine ai segreti? Tra Eugenio e Viola scoppia un litigio. La causa è un’importante proposta di lavoro che Eugenio ha ricevuto ma del quale Viola non è molto convinta. Un ospite sconosciuto si intrufolerà a casa di Guido che, dopo averne scoperto l’identità, cercherà in tutti i modi di fermare i piani di Mariella. Anticipazioni Un posto al sole del 30 dicembre ... Leggi la notizia su velvetgossip

