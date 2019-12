Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 30 Dicembre: ecco cosa accadrà (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di lunedì 30 Dicembre 2019. ecco dove eravamo rimasti: Dopo un brevissimo periodo a Berlino, Onesimo rientrerà in paese. Maria è sottoposta alle dure cure dall’infermiera Dori, che non ha nessuna empatia nei riguardi della sua assistita ed è in combutta con Fernando. Mauricio incomincerà a riprendersi poco alla volta. Raimundo e Irene sono sempre più convinti che dietro la morte di Adela ci sia la mente malefica del Mesia, così decideranno di stringere un accordo per trovare le prove della sua colpevolezza. Francisca, sempre più determinata a vendicarsi di Leal, darà l’ordine a Godoy di non spifferare a nessuno che è stato il vedovo di Adela a sparare il colpo d’arma da fuoco. Antolina manderà una ... Leggi la notizia su velvetgossip

