Antei | destino beffardo | squadra e tifosi abbracciano il loro guerriero Gallery

Benevento – Si avventa alle spalle di Da Cruz, lo anticipa con estrema pulizia e lancia Hetemaj in contropiede. Passaggio largo per Coda, destro, parata di Leali, tacco di Sau, due a zero. L'apoteosi per una delle perle più preziose di questo campionato va però scemando quando lui, Luca Antei, non dà segni di ripresa. Quell'anticipo, quella giocata che preferisce più di ogni altra, anche stavolta lo ha tradito. Nel ricadere qualcosa non è andato per il verso giusto, come purtroppo già avvenuto in altre circostanze. In attesa degli esami strumentali, l'ottimismo sembra lasciar spazio a una sorta di rassegnazione. Il ginocchio sinistro ha ceduto. Si parla di rottura del legamento crociato, e quella sensazione di impotenza viene subito compresa appieno da Inzaghi, che vedendo il suo difensore uscire dal campo in barella, con le mani sul ...

