Anna Tatangelo schiena nuda e body che cede sul davanti: seno straripante su Instagram (FOTO) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anna Tatangelo Instagram: “Fallo con passione o niente”, scrive una conturbante Tatangelo a corredo di una foto sexy condivisa pochi minuti fa sui social. Make up marcato sugli occhi, schiena nuda e un body nero molto scollato che cede sul davanti. Il risultato? Il suo prosperoso seno straripa e la sensualità sale, sale, sale… Anna Tatangelo fuori di seno su Instagram: curve da capogiro fuoriescono dal body scollato “Sei la sensualità”, “Sei tanta roba”, “Che gran donna”, sono solo alcune delle sviolinate apparse sotto la foto. E mentre la sensuale contante di Sora non fa che ringraziare i followers per l’affetto dimostrato nei suoi riguardi, loro ringraziano lei per essere così bella, brava sul palco, e conturbante sui social. Eh sì, la compagna di Gigi D’Alessio ha un seguito social sempre più importante, che va ad ... Leggi la notizia su urbanpost

