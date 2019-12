Animali uccisi dalle forze dell’ordine, Lega Nazionale Difesa del Cane: “Ecco tutti i casi del 2019 in Italia” (Di lunedì 30 dicembre 2019) NOTA STAMPA Lega Nazionale Difesa DEL Cane: Nel 2019 tre gravi casi di cani uccisi da rappresentanti delle forze dell’ordine per uno “stato di necessità” a nostro avviso insussistente: Tequila, Rocky e Hollie rischiano di non avere giustizia perché i Pubblici Ministeri hanno chiesto l’archiviazione del caso. LNDC si è opposta in tutti e tre i casi e si batterà affinché non passino sotto silenzio. Rosati: le forze di polizia dovrebbero proteggerci, non rappresentare un pericolo per noi e i nostri amici. Serve formazione adeguata per gestire casi con Animali e sangue freddo, senza cedere a paure o bassi istinti. Le violenze e le uccisioni di Animali sono purtroppo in aumento in tutta Italia. L’ultimo anno però ha visto alcuni episodi particolarmente gravi che LNDC sta seguendo con molta attenzione. Andando in ordine cronologico, c’è stata Tequila – una cucciolona di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

