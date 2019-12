Andreas Müller, danneggiata la macchina del padre: lo sfogo del ballerino – FOTO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Poco fa il ballerino di Amici Andreas Müller ha pubblicato su Instagram un post contenente un lungo sfogo, dovuto ad un danno subìto in famiglia. Qualcuno avrebbe danneggiato la macchina di suo padre, rompendo un finestrino, per poi poter saccheggiare qualcosa al suo interno. Un danno inutile, considerando che nella macchina era presente solo un vecchio telefono. Queste le parole che Andreas ha scritto sui social Sono a Roma , la mia famiglia é venuta qui per stare un po’ insieme a me. Mio padre ritrova la sua macchina così e mi viene una rabbia perché un grandissimo testa di caz*o o più teste di ca*zo, devono rompere in tutti i sensi i cog**oni. Oltretutto ad un macchina già vecchia di suo, con un caz*o di niente dentro, ne oro, ne soldi, semplicemente un telefono (quello vecchio di mia madre, visto che per Natale glie ne ho regalato uno nuovo) tra l’altro rotto. Quindi il ... Leggi la notizia su trendit

martinada382 : buongiorno a tutti ma soprattutto ad Andreas Müller e Veronica Peparini ? #andreaseveronica #andreasveronica -