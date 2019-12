Anche Casini boccia la prescrizione del Conte 2 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche Pier Ferdinando Casini eletto nella fila Pd, boccia la nuova prescrizione tanto voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Trovare una soluzione sulla prescrizione non è una possibilità, ma un obbligo - puntella il presidente della Commissione Esteri del Senato -. Non ci si può rassegnare a vivere in una Repubblica dove, se un cittadino entra nel girone infernale, è destinato a convivere col pregiudizio e col sospetto per tutta la vita Anche se innocente. Altro che populismo giudiziario... per me addirittura qualcosa di peggio". Il navigato parlamentare, poi avverte: "Se il governo vuole continuare ad avere la fiducia di parlamentari liberi come il sottoscritto, il Ministro deve trovare una soluzione rapida e convincente".Per Enrico Costa, responsabile giustizia di Forza Italia e promotore della proposta di legge per bloccare l'entrata in vigore della nuova ... Leggi la notizia su ilfogliettone

