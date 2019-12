Ammazziamo il Gattopardo Intervista a Francesco Boccia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il grande annuncio di fine anno di Giuseppe Conte, cioè destinare a priori il 34% della spesa pubblica al Sud, allarma la destra e scatena le critiche. Questo governo si avvia sulla strada di un assistenzialismo che tradisce il Nord? La grande operazione che guarda al Mezzogiorno è un regalo elettorale? Domande per, ministro in quota Pd per gli Affari regionali e le Autonomie.Ministro, l’annuncio di Conte, un neo ministro alla Ricerca, Gaetano Manfredi, che arriva dal Mezzogiorno. In Cdm ci sono più ministri del Sud che del Nord, per non parlare del Pd. È un’operazione di ricerca di consenso come dice il centrodestra?È una follia pensare questo. È un’operazione di igiene politica. Si cerca di far rispettare quello che è stato tradito politicamente. Quello del Mezzogiorno è un diritto, ...

