Amicizie celebri che resistono al tempo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Jennifer Garner e Jessica BielTaylor Swift e Karlie KlossKate Hudson e Liv TylerGwyneth Paltrow e BeyoncéMatt Damon e Ben AffleckJennifer Aniston e Courtney CoxCameron Diaz e Drew BarrymoreNaomi Watts e Nicole KidmanGigi Hadid e Kendall JennerBrad Pitt e George Clooney«Gli amici che contano sono quelli che possono essere chiamati alle 4 del mattino», diceva la diva del cinema anni Trenta Marlene Dietrich. Noi confermiamo: amicizia non significa forse nutrire completa fiducia reciproca, senza timore di mostrarsi fragili o “sbagliati”? Perchè, lo sappiamo, un amico ci accetterà sempre e comunque (a patto, ovviamente, di non tradire mai la sua fiducia). Oggi, però, abbiamo un’altra bellissima notizia: le Amicizie vere e strette potrebbero proteggere la memoria e tenere a bada il declino mentale in età avanzata. Lo suggerisce un nuovo studio condotto presso la Northwestern ... Leggi la notizia su vanityfair

