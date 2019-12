Amici, Umberto Gaudino e Louise Haise si sono lasciati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo 13 anni d’amore è finita la storia tra Umberto Gaudino e Louise Haise. A comunicarlo è lo stesso ballerino di latino-americano di Amici. In un lungo messaggio su Instagram l’artista spiega che la rottura è avvenuta in modo assolutamente pacifico e adulto. Umberto Gaudino parla della rottura con Louise Haise “Abbiamo scelto amorevolmente di separarci come coppia” scrive Umberto Gaudino che racconta come l’amore con Louise sia nato in tenera età “Prima di incontrarci quando avevamo 15 e 17 anni eravamo già infatuati della presenza reciproca. Quando le nostre strade si sono incrociate 13 anni e mezzo fa, ci siamo innamorati follemente l’uno dell’altro e ci siamo innamorati ancora più profondamente come adulti 3 anni fa. Abbiamo fatto il viaggio più bello e magico insieme. Nulla è cambiato in merito a quanto ci amiamo, ma l’amore è ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

