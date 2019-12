“Altro che Belen”. Pamela Prati mostra la sua farfalla, i commenti fioccano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pamela Prati non la smette di stupire. La 61enne sarda, che si lascia alle spalle un chiacchierato 2019, che l’ha vista al centro di uno scandalo mediatico senza precedenti per via delle finte nozze con Mark Caltagirone, ha pubblicato una foto molto sexy. Make up marcato e mini abito per la showgirl stella del Bagaglino. Il mini abito nero di paillettes lascia bene in mostra il décolleté sbalorditivo e le gambe lunghe e sinuose. A rendere tutto ancora più peccaminoso il fatto che la collana indossata dalla soubrette finisca proprio in mezzo ai due seni. Il ciondolino di una farfallina birichina, diciamo. Si tratta di un outfit elegante, quanto malizioso, scelto per un evento. Finora oltre mille mi piace e decine di complimenti. «Sei fantastica! Sei perfetta in tutto quello che indossi. Sei sei sei il top!», ha scritto un utente in basso al post. «A bellaaa», ha aggiunto un fan. «Sei ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

itsmeMarcoG : E quando ogni giorno è identico a un altro, significa che non si accorge più delle cose belle che accadono nella vi… - CarloStagnaro : Altro che #disoccupazione tecnologica: grazie ai robot abbiamo e avremo più #lavoro e più sicurezza. Ma alla base d… - SalvatoreMerlo : L’altro ieri ha detto 'anch'io posso sbagliare'. Oggi, su Rep., si paragona a Cincinnato, però più coraggioso: “Rim… -