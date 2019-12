Alto Adige | cinque indagati per la valanga con tre morti in Val Senales

Valanghe in Alto Adige - il partito degli affari sulla neve non si ferma : Verrebbe quasi da ridere, invece che piangere o tacere, di fronte al florilegio di commenti e di frasi fatte sul “tragico dicembre” d’incidenti e Valanghe nelle nostre montagne. Intanto, al solito, “la magistratura indaga, procedendo a rilievi sul posto”: succede in val Senales, dopo la morte di una donna e due bambine di 7 anni mentre scendevano la pista principale del comprensorio più Alto della provincia di ...

Una donna e due bambine sono morte a causa di una valanga nella Val Senales - in Alto Adige : Sabato intorno a mezzogiorno una donna e due bambine (di cui una figlia della donna) sono morte a causa di una valanga nella Val Senales, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto mentre le tre stavano sciando sulla pista “Discesa libera” del

Valanga in Alto Adige distrugge due famiglie : muoiono mamma - figlia e un’altra bimba. Potrebbe essere stata causata da altri sciatori : Una giornata di sole col cielo terso in Val Senales, che invogliava ad andare a sciare sull’abbondante neve caduta nelle ultime settimane, si è trasformata in tragedia. Poco dopo mezzogiorno, una Valanga di grosse dimensioni si è staccata nel comprensorio sciistico del ghiacciaio della Val Senales travolgendo sulla pista diversi sciatori. Tre di essi, una donna di 25 anni di Hauteroda in Turingia e due bambine di 7 anni vi hanno ...

Tragedia in Alto Adige - Valanga travolge e uccide snowboarder che faceva un fuori pista : Il dramma si è consumato al vigilia di Natale nell'area sciistica di Solda, in Val Venosta, in provincia di Bolzano. La vittima è uno sciatore tedesco che è stato travolto e ucciso da una improvvisa Valanga mentre scendeva con lo snowboard fuori pista. A causa della zona impervia e delle condizioni meteo l'intervento dei soccorsi è stato molto difficile.Continua a leggere

Incidenti in Montagna : snowboarder travolto da valanga in Alto Adige - morto : Tragedia sulle montagne dell’Alto Adige: una valanga ha travolto e ucciso uno snowboarder nella zona sciistica di Solda, laterale della Val Martello. Anche a causa delle condizioni meteo avverse, le operazioni di ricerca dell’uomo sono durate circa 3 ore, al termine delle quali è stato trovato senza vita. Sul posto l’elicottero Pelikan 2, uomini del soccorso alpino, la croce bianca di Solda, i soccorritori della Guardia ...

