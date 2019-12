Allerta per il Capodanno abusivo nel palazzo salvato dal Papa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Neloccupato nel cuore dell'Esquilino tutto è pronto per ildello Spin Time Labs: una festa abusiva senza permessi e sicurezza "L'ultimo nel grattacielo". È questo il nome della serata diorganizzata dallo Spin Time Labs neloccupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. "7 piani, 18.000 mq e un sogno comune: finalmente a Roma c'è ungiovane, frocio, libero e ribelle!", si legge nei post su Facebook. Una grande festa in uno dei luoghi meno sicuri della Capitale: nessun servizio di vigilanza, niente uscite di emergenza, zero permessi. Come spiega il Messaggero infatti, per la serata di fine anno non è stata rilasciata alcuna licenza per spettacoli, vendita di alcolici e di cibo, senza parlare del pagamento alla Siae. Insomma una festa abusiva in ungià occupato da oltre 400 persone e molti bambini. ...

