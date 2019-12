Alessia Marcuzzi, fisico da urlo a Dubai: ma qualcos’altro cattura gli ammiratori (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alessia Marcuzzi si ritrae sui social in costume Alla pari di tanti suoi esimi colleghi, Alessia Marcuzzi sta celebrando le attuali festività lontana dall’Italia. Nello specifico, Dubai, ambita meta soprattutto in questo periodo dell’anno, dove le giornate sono certamente migliori rispetto al nostro Paese. Una vacanza provvidenziale, visti i molti impegni già fissati in agenda. Oltre a Le Iene, la biondissima presentatrice presenterà un altro noto programma, L’Isola dei Famosi. Banco di prova importante, tenendo in considerazione i bassi ascolti registrati nell’ultima edizione. Contro le previsioni iniziali, Mediaset ha deciso di concedere una seconda chance, meglio cogliere stavolta tramutare le promesse in realtà. Vacanza insieme a figli e marito In momenti del genere, quando la tensione pare prendere il sopravvento, serve rimettere in ordine le idee. Insieme ai suoi due figli e al ... Leggi la notizia su kontrokultura

