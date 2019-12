Album Jazz 2019: quali sono i migliori, titoli e classifica (Di lunedì 30 dicembre 2019) Album Jazz 2019: quali sono i migliori, titoli e classifica Nato nei primi anni del XX secolo a New Orleans, il Jazz ha rapidamente acquisito popolarità prima negli Stati Uniti, per poi varcare l’Oceano e diventare un fenomeno globale. Il 2019, anno a cui si riferisce questa Top 10 degli Album Jazz, ha visto confermare quanto di buono si aveva ascoltato l’anno precedente, con protagonisti artisti che non hanno dimenticato chi li ha preceduti, ma che hanno saputo portare il Jazz nei tempi moderni. Dal Catenaccio di Cawley ai muri dei Kendrick Scott Oracle 10 Tom Cawley – CatenaccioL’autore è un professore presso la Royal Academy Of Music e il suo disco è il primo Album Jazz ispirato alla Serie A e in particolare alla tattica difensiva che gli dà il nome. La musica unisce il Jazz a ritmi come la bossa nova e 3 tracce portano titoli espressamente dedicati al ... Leggi la notizia su termometropolitico

LamireauT : RT @ProJazzNet: Scott LaFaro – The Legendary Scott LaFaro (Full Album) - ComunitaQueenIT : È #online l'originale CRONOLOGIA QUEENIANA con il mese di #DICEMBRE Da 7 anni la #storia dei #Queen GIORNO PER GIOR… - ProJazzNet : Scott LaFaro – The Legendary Scott LaFaro (Full Album) -