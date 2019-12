Alberto Stasi, la procura gli dà ragione sul Dna prelevato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Marco Della Corte Nel 2016 venne prelevato del Dna, senza consenso, da un bicchiere utilizzato da Andrea Sempio: il giovane è al momento fuori dalle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi La procura di Milano ha dato ragione ad Alberto Stasi. Per la precisione, come si legge dal Corriere.it, è stata data ragione ai consulenti della difesa del fidanzato di Chiara Poggi, condannato per l'omicidio della ragazza. Stiamo parlando della Skp Investigazioni srl, l'agenzia che nel 2016 aveva fatto aprire nuove strade al terribile caso di cronaca nera, meglio conosciuto come "delitto di Garlasco". Per tale misfatto, Stasi sta scontando 16 anni di reclusione. Chiara Poggi venne brutalmente uccisa nell'agosto del 2007. La Skp nel 2016 prelevò alcune tracce di dna che, secondo l'allora legale di Alberto, avrebbero dato dignità di sospettato ad Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, ... Leggi la notizia su ilgiornale

