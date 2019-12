Alberto Matano pensa alle nozze: la scherzosa richiesta a Mara Venier (Di lunedì 30 dicembre 2019) Simpatico botta e risposta a Domenica In tra Alberto Matano e Mara Venier. Tra l’ex conduttore del Tg1 e la padrona di casa ci sono state scintille ma ciò ha permesso di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata del giornalista al timone de La Vita in Diretta. Alberto Matano, gli astri prevedono le sue nozze nel 2020 Alberto Matano è stato uno degli ospiti di Domenica In, che ha dedicato ampio spazio all’oroscopo 2020 di Paolo Fox. Il conduttore del pomeriggio di Rai Uno, sempre molto riservato, si è inaspettatamente sciolto sentendo le previsioni dell’astrologo. A Paolo Fox, durante lo spazio dedicato al suo segno della vergine, ha chiesto: “Il Toro per me è stato un grande amore, ma adesso con il Sagittario?”. A quanto pare, secondo le previsioni di Fox, per questi due segni insieme sarebbero previste le nozze durante il nuovo anno. Questo ha subito permesso a Mara ... Leggi la notizia su thesocialpost

