Alba Parietti | Sono innamorata | c' è una persona che mi piace tantissimo Con Bonaga

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Amori e relazioni, più o meno importanti.si è confessata a La mia passione dove ha raccontato episodi della sua vita sentimentale e ha annunciato di essere di nuovo: “Sì, c’è unache mia cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta”.Per la conduttrice è stata anche l’occasione per guardare al passato, a partire dal lungo rapporto con Franco Oppini da cui nacque il figlio Francesco. L’incontro con l’attore, all’epoca membro dei Gatti di Vicolo Miracoli avvenne durante l’esperienza dei quattro al programma No Stop. “Mi invitarono a teatro, lui mi snobbava, poi una sera Franco mi chiese di accompagnarlo in albergo in macchina. Fu una serata romantica. Vivere coi Gatti è stato bellissimo, passammo notti indimenticabili, dopodiché io volevo avere successo”. Qualcosa ...

