Alba Parietti rompe il silenzio: “Baudo me ne ha fatte di tutti i colori” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alba Parietti sul suo rapporto con Pippo Baudo lancia una frecciatina: “Me ne ha fatte di tutti i colori” Alba Parietti, ospite de La mia passione su Rai 3, in onda il 29 dicembre, ha raccontato in una lunga intervista la sua carriera televisiva e soprattutto il suo rapporto turbolento con Pippo Baudo. Infatti, la conduttrice è stata accanto al celebre conduttore durante il Festival di Sanremo 1992 ma l’anno dopo i loro rapporti si sono fatti più tesi, tanto che la conduttrice, che ha presentato il DopoFestival l’anno dopo, ha ricordato quel periodo lanciando una frecciatina a Pippo Baudo: “Pippo l’anno dopo non mi voleva… Voleva Lorella e non me, non mi fece mettere piede sul palco. Al Dopofestival me ne fece di tutti i colori. Le nostre liti diventarono talmente divertenti che la gente la sera veniva a vedere i maltrattamenti di Baudo, facevano il 70% ... Leggi la notizia su lanostratv

