Alba Parietti è di nuovo innamorata: “Gli sto dando il meglio di me” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Alba Parietti è un fiume in piena. Ospite del programma La mia passione, in onda la domenica sera su Rai 3, la showgirl ha svelato inediti dettagli del suo passato, spaziando dal piano professionale alle vicende sentimentali. Una vita costellata di passioni dalla forza dirompente ma anche di turbolente vicissitudini, al punto che il conduttore Marco Marra le domanda: “Ti innamori ancora?”. “Oh, sì”, ribatte in una frazione di secondo la Parietti, per poi esitare quando viene incalzata: “Oggi sei innamorata?”. “Credo di sì”, risponde la showgirl dopo un momento di silenzio. “C’è una persona che mi piace tantissimo e a cui sto dando il meglio di me”, rivela Alba Parietti, che preferisce però non svelare l’identità del suo amato. La relazione con Franco Oppini Sono lontani i tempi delle prime uscite con l’ex marito Franco Oppini, eppure Alba Parietti ricorda bene il loro primo ... Leggi la notizia su thesocialpost

