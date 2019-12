Agente Agudelo: «Inter? Kevin può giocare ovunque, ma ora pensa al Genoa» (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Agente di Kevin Agudelo ha svelato quale potrebbe essere il futuro del giovane centrocampista colombiano. Le sue parole Con la maglia del Genoa Kevin Agudelo sta stupendo gli addetti ai lavori. L’Agente del giovane calciatore colombiano ha parlato ai microfoni di FcInternews.it. «Per adesso la nostra testa è al Genoa. L’obiettivo è quello di consolidarci col Grifone. Pronto per una squadra come l’Inter? Kevin è un atleta che può giocare in qualsiasi squadra, senza problemi. Cosa penso dei nerazzurri? Che sia un club storico, dei più grandi. Possibile che l’Inter acquisti ora Agudelo e che lo lasci un altro anno al Genoa? Per adesso siamo a Genova e ripeto: dobbiamo consolidarci con il Grifone» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

