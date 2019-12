Adler, nel 2020 tanta animazione e The Kelly Gang, western con Russell Crowe (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il nostro incontro con Mattia Della Puppa, Marketing manager di Adler Entertainment, alle Giornate di Cinema: The Kelly Gang con Russell Crowe tra i cavalli di battaglia del listino 2020. Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Mattia Della Puppa, Marketing manager di Adler Entertainment, con cui abbiamo parlato del listino 2020. Tra i cavalli di battaglia della prossima stagione The Kelly Gang di Justin Kurzel (già regista del Macbeth con Michael Fassbender), western con protagonista il premio Oscar Russell Crowe, Monster Family 2 e Dragon Rider. La video intervista a Mattia Della Puppa Leggi la notizia su movieplayer

