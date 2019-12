Ad Amatrice gli sfollati sono nei camper sotto la neve? No! La foto è sempre quella del 2017 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le tende, la neve, il richiamo ai migranti. La formula delle bufale su Amatrice e la situazione degli sfollati si ripete. Il 28 dicembre la pagina Facebook NOI SIAMO DEL SUD ha pubblicato lo scatto di una serie di camper e roulotte sotto la neve, accompagnata da una frase: Se in queste roulotte ci fossero gli immigrati, si sarebbe già mobilitato pure il papa, ma ci sono gli sfollati di Amatrice e tutto va bene così. Condividi se sei indignato. I commenti al post sono tutti sulla stessa linea: «Dove siamo finiti mi vergogno di essere italiana», o anche «L’italia e’ uno sfascio, politici indegni schifosi» e per concludere «Siamo Una Massa Di Pecoroni». Sì, pecoroni. Perchè la foto risale almeno al 2017 e già ai tempi era stata smascherata come bufala. La prima apparizione della fotografia La foto venne pubblicata il 18 gennaio 2017 in una galleria ... Leggi la notizia su open.online

