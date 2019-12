Acerra, Lettieri: “Pronti a recepire le indicazioni della Città Metropolitana” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Acerra Raffaele Lettieri: “Si informa che la Città Metropolitana, chiamata dalla Legge regionale alla verifica di coerenza ex art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n. 5/2011, ha fatto pervenire i rilievi alla proposta di PUC del Comune di Acerra. In particolare il PUC, pur avendo seguito il procedimento di calcolo indicato nella proposta di PTC e stimando al 2027 in numero 67.064 abitanti, se ne distacca, però, per la determinazione del numero di famiglie e del numero medio di componenti per famiglia al 2027. Il dato risulta modificato, come emerge oggi dall’anagrafe comunale, in quanto avendo reso più rigoroso il procedimento per l’ottenimento della residenza nel nostro Comune, vi è stata una sensibile riduzione del dato famiglie/numero di ... Leggi la notizia su anteprima24

