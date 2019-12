A26, si stacca parte del soffitto in galleria: chiuso tratto Masone-Genova. Il Mit convoca Autostrade d’urgenza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Caduta di calcinacci dalla galleria Bertè, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, a eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. Sul posto, scrive l’Ansa, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Cade un pezzo di volta in galleria, chiusa l’A26 tra Masone e #Genova Voltri. La situazione delle autostrade in #Liguria è davvero disperata! pic.twitter.com/SQBTwwZRlp— Donato Mulargia (@donato mulargia) December 30, 2019 Non si registrano feriti. Al casello di Voltri, dopo il distaccamento, si è formata una coda di macchine lunga un chilometro, e decine di veicoli sono rimasti fermi nel tratto chiuso. Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato con urgenza, per domani ... Leggi la notizia su open.online

