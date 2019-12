A Napoli Est arriva la videosorveglianza, dalla Regione i fondi per il progetto (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Regione Campania ha destinato i fondi per il progetto per un sistema di videosorveglianza integrata (telecamere e lettori ottici di targhe) a Napoli Est, nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio; negli anni scorsi Palazzo Santa Lucia aveva realizzato gli impianti dei Decumani e nel Rione Sanità. Leggi la notizia su napoli.fanpage

