A Milano nasce il “muro della gentilezza”: vestiti, libri e beni appesi per chi ha bisogno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarà inaugurato il 7 gennaio in via Luigi Nono a Milano il primo "Muro della Gentilezza", un muro sul quale chiunque potrà appendere vestiti, beni di prima necessità, libri e molto altro ancora per i più bisognosi che potranno così farne uso. Si tratta di un'iniziativa promossa da "Il Tempo del futuro perduto", collettivo realtà nata in uno spazio dell'ex Fabbrica del Vapore oggi risistemato che da due anni è anche un punto di raccolta permanente di vestiti usati che vengono poi destinati a senzatetto e missioni umanitarie. Leggi la notizia su milano.fanpage

matteopisano : #gang in #corsocomo #Milano. Sono nordafricani Ma tranquilli.I #razzisti #razzismo nasce dalla nostra #ignoranza e… -