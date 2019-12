A Bibbiano rete criminale La toga sbugiarda i negazionisti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Luca Fazzo Altro che indagine farsa, gli abusi per togliere i minori alle famiglie erano finti. Il giudice: «Prove granitiche» Sei pagine per smontare una narrazione che da qualche settimana attraversa i massmedia: quella secondo cui l'inchiesta su, sui crimini commessi all'interno dei servizi per l'infanzia in Val d'Enza, si starebbe sgonfiando. La liberazione di alcuni indagati è stata raccontata come il segnale che le accuse mosse dalla Procura di Reggio Emilia starebbero perdendo consistenza. Purtroppo non è così. Le sei pagine sono quelle dell'ordinanza - resa nota due giorni fa da Avvenire - con cui il giudice preliminare Luca Ramponi ha liberato dagli arresti domiciliari due personaggi chiave della vicenda, l'ex dirigente dei servizi sociali della Val d'Enza Federica Anghinolfi e l'assistente sociale Francesco Monopoli. La revoca dei domiciliari non è ...

