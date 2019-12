6 segnali che ti dicono che è ora di uscire da una storia senza futuro (Di lunedì 30 dicembre 2019) Esistono dei chiari segnali di crisi? Quella di chiudere con la propria ragazza è una decisione difficile. Molte volte non la prendiamo per paura di sbagliare, senza immaginare che potremmo trovare anche qualcosa di meglio nel futuro. Tuttavia, quando i segnali sono chiari e non ci sentiamo più a nostro agio, è sicuramente il momento di cambiar pagina e andare avanti. Quelli che seguono sono chiari segnali negativi che suggeriscono che è tempo di uscire da una relazione. Ricorda che non sei obbligato a restare se non ti senti più bene in un rapporto, ricorda che se decidi di chiudere, è per il bene di entrambi. Lei controlla i tuoi messaggi Tiene d'occhio le tue conversazioni private o in generale è gelosa e insistente sul fatto che la gelosia è normale? In una relazione ci deve essere fiducia. Se oggi controlla i tuoi messaggi, quando la ... Leggi la notizia su gqitalia

