47 metri – Uncaged: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in Italia Amate gli horror ad alta tensione? Allora 47 metri – Uncaged potrebbe fare al caso vostro! La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 23 gennaio 2020, è stata diretta da Johannes Roberts, regista britannico noto al grande pubblico per opere come The Strangers: Prey at Night, The Other Side of the Door, Storage 24, Roadkill, Forest of the Damned, Darkhunters e Hellbreeder. Il lungometraggio da brivido, sequel dell'omonimo film del 2017, ha potuto contare sulla fotografia di Mark Silk, le musiche di tomandandy mentre il montaggio è stato affidato a Martin Brinkler. Inoltre 47 metri al botteghino negli Usa ha incassato 22,2 milioni di dollari nelle prime dieci settimane di programmazione.

