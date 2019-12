31 Dicembre 2019, Notte di San Silvestro: tutto su vita e opere, leggende, patronati e proverbi (Di martedì 31 dicembre 2019) Nell’ultimo giorno dell’anno si ricorda San Silvestro, 33° Vescovo di Roma, Papa dal 314. Di lui è noto solo che era figlio di Rufino e di Giusta e che, rimasto orfano in tenera età, la sua educazione venne affidata a Girino, un sacerdote sotto la cui guida Silvestro meritò di essere iscritto tra i chierici di Roma. E’ noto che percorse tutti i gradi della carriera ecclesiastrica, ordinato sacerdote da San Marcellino. Nel 313 gli imperatori Costantino e Licinio concessero finalmente la piena libertà di culto ai cristiani e Silvestro fu il successore di papa Milziade. La ricorrenza del Santo, il cui nome significa “abiratore delle selve”, si festeggia il 31 Dicembre in quanto, secondo la Depositio episcoporum, l’elenco dei giorni della sepoltura dei vescovi romani, questo è il giorno in cui venne sepolto. La sua morte avvenne il 31 Dicembre del 335 d.C. anche se la chiesa cristiana ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Inter : ??????? | ALLENAMENTO Squadra tornata al lavoro ad Appiano Gentile ???? Foto e report qui ?? - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre: Anche a novembre, secondo i dati dell’Agcom, il leader leghista si… - juventusfc : La Juve è tornata al lavoro! ?? Le immagini e le ultime dalla sessione di oggi al #JTC ?? -