31 dicembre 2019 in Italia, dove andare: eventi regione per regione (Di lunedì 30 dicembre 2019) 31 dicembre 2019 in Italia, dove andare: eventi regione per regione L’organizzazione della notte del 31 dicembre è un problema che, annualmente, attanaglia ognuno di noi. L’ultimo giorno dell’anno deve assolutamente essere indimenticabile e la corsa per decidere l’evento migliore al quale partecipare crea, ogni anno, quasi uno stato ansiolitico. Per chi non avesse ancora deciso come passare la notte di Capodanno, ecco una linea guida dei numerosi eventi del 2019 nelle diverse regioni di Italia. 31 dicembre 2019: Lombardia MILANO: nelle piazze principali del capoluogo lombardo sarà possibile assistere a spettacoli con musica dal vivo, ballerini e acrobati (Piazza Duomo, Piazza Castelllo, Piazza Affari). Molti e di grande interesse saranno gli eventi teatrali nel Teatro Manzoni, Piccolo Teatro, Teatro Nuovo e alla Scala. Invece, per una serata ben più ... Leggi la notizia su termometropolitico

Inter : ??????? | ALLENAMENTO Squadra tornata al lavoro ad Appiano Gentile ???? Foto e report qui ?? - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre: Anche a novembre, secondo i dati dell’Agcom, il leader leghista si… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Dicembre: Conte minaccia Salvini: “Resto qui altri 3 anni” -