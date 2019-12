30 dicembre 2006 | Saddam Hussein giustiziato per impiccagione

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 30l’ex dittatore dell’Iraqviene impiccato dopo la condanna nel processo per crimini contro l’umanità. Era stato catturato nel 2003. Il 30di dodici anni fa è stato, per oltre quattro lustri il capo indiscusso dell’Iraq. L’ex dittatore era stato catturato il 132003 dai soldati americani in un buco di ragno scavato sottoterra nei pressi di Tikrit, a nord-ovest di Baghdad. Sottoposto a processo dal 2005 per crimini contro l’umanità, il 5 novembre il tribunale speciale emise la sentenza di condanna a morte. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Field Marshal.jpg L’esecuzione L’esecuzione perdifu eseguita alle 6:00 ora locale del 30, all’interno di uno dei centri che venivano utilizzati ...

