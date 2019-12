20 anni fa il tentato omicidio di George Harrison | aggredito da un uomo che vedeva i

Inietta materiale fecale nella flebo del figlio : madre condannata a 7 anni per tentato omicidio : Tiffany Alberts, una ex insegnante dell’Indiana di 41 anni, è stata giudicata colpevole di aver Iniettato del materiale fecale nella flebo attraverso la quale il figlio, affetto da autismo, stava facendo la chemioterapia per curarsi dalla leucemia. I fatti risalgono al 2016 ma solo in questi giorni è arrivata la condanna. Dopo aver finito il ciclo di chemio, il ragazzino era tornato in ospedale con i chiari sintomi di sepsi: ...

San Giovanni a Teduccio - accoltella marito e moglie : arrestato per duplice tentato omicidio : Giovanni Sabatino, ritenuto responsabile di aver accoltellato marito e moglie a San Giovanni a Teduccio a Napoli, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di duplice tentato omicidio. L'ottantatreenne era scappato a Fondi, in provincia di Latina, ma è finito in manette e ora in carcere.Continua a leggere

A 50 anni dall’attentato di Piazza Fontana regge ancora il mistero. Una pagina tragica della nostra storia. Ma anche un fallimento per la Giustizia : “Il 12 dicembre 1969 una bomba scoppia all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano provocando 17 morti e 88 feriti. Considerata la “madre di tutte le stragi”, di fatto aprirà quella stagione molto tormentata della nostra storia recente, comunemente identificata nell’espressione “anni di piombo”. anni in cui si sparava, appunto: nel giro di qualche mese si passa dal movimento sessantottino, controculturale, ...

Salva-Stati - Salvini : «Da Conte un attentato ai danni degli italiani». Il premier : «Lo querelo per calunnia» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Salva-Stati - Salvini : «Da Conte un attentato ai danni degli italiani». E chiama Mattarella : Il leader della Lega sul Mes: «Se approvato, il trattato sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello al Capo dello Stato: «Faccia valere la Costituzione». I legali della Lega valutano un esposto contro il governo e il premier Conte

Fioretta Mari : A 18 anni un prete ha tentato di violentarmi : Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, l'attrice Fioretta Mari ha rivelato di aver subito un tentativo di molestie da parte di un noto prelato quando aveva 18 anni: "Ho denunciato ma è stato insabbiato tutto". "Non è una cosa che mi fa piacere ricordare", esordisce la donna, nota al grande pubblico per essere stata insegnante di recitazione in diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi. Rivolgendosi a Eleonora Daniele, Fioretta Mari ...

Attentato contro i soldati italiani in Iraq - tre sono gravi : torna il terrore vissuto 13 anni fa a Nassiriya : Attentato esplosivo contro un convoglio di militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni, ma a quanto si apprende non dovrebbero essere in pericolo di vita. Si attendono ulteriori notizie, ma il terrore di 13 anni fa torna a farsi più vivo che mai. L’Attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattinata quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team ...

Giovanni Vincenti confessa : "L’attentato alla cascina per frodare l’assicurazione" : A poche ore dai funerali solenni di Antonino, Marco e Matteo nella cattedrale dei Santi Pietro e Marco di Alessandria, arriva la confessione. A provocare la tragica esplosione della cacina di Quargnento che ha causato tra il 4 e 5 novembre la morte dei tre vigili del fuoco è stato il proprietario. Che ha confessato dopo un lungo interrogatorio: “Volevo il premio dell’ assicurazione: 1,5 milioni di euro”. Giovanni ...

Pedofilo di 32 anni muore dopo aver tentato il suicidio : aveva abusato di bimbi di 6 mesi di vita : Jared Perry, noto come il Pedofilo più pericoloso del Galles, è morto dopo aver tentato il suicidio nella prigione di Perc dove stava scontando una condanna a 17 anni per aver abusato di minori. Tra di loro, bambini e bambine di 6 mesi di vita. Il decesso è avvenuto in ospedale in circostanze misteriose. Indagini in corso.Continua a leggere